В Москве выявлено 7 916 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за сутки выявили 7 916 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Специалисты рассказали, что за день в больницу поступили 1 772 человека, к искусственной вентиляции легких подключили 669 человек. Выздоровели 4 558 пациентов, всего их количество увеличилось до 1 135 580.

За сутки в городе скончались от инфекции 98 пациентов.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией нужна обязательная вакцинация. Сделать прививку можно в том числе в одном из павильонов "Здоровая Москва".

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 409 088 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,08%, в Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее – 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Ингушетия – 0,11%.