Попова заявила, что путешествия в сезон отпусков приводят к росту мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Туристическая активность россиян способствует увеличению числа мутаций коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В летнюю пору, в сезон отпусков, конечно, интенсивность миграции увеличилась. Она увеличилась внутри страны очень значительно. И, конечно же, из-за этой миграции увеличивается количество мутаций в новом коронавирусе. Чем больше людей контактирует между собой, передает друг другу вирус, тем легче ему изменяться", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Поповой, "индийский" штамм коронавируса выявлен уже в 90 странах.
По данным центра "Вектор", на текущий момент в России зафиксировано более 16 тысяч мутаций коронавируса. По словам гендиректора центра Рината Максютова, бороться с таким количеством разновидностей вируса поможет только массовая вакцинация населения.
В ФМБА заявили, что выявили в России новые мутации коронавируса
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