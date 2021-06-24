Попова заявила, что путешествия в сезон отпусков приводят к росту мутаций коронавируса

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Туристическая активность россиян способствует увеличению числа мутаций коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В летнюю пору, в сезон отпусков, конечно, интенсивность миграции увеличилась. Она увеличилась внутри страны очень значительно. И, конечно же, из-за этой миграции увеличивается количество мутаций в новом коронавирусе. Чем больше людей контактирует между собой, передает друг другу вирус, тем легче ему изменяться", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Поповой, "индийский" штамм коронавируса выявлен уже в 90 странах.

По данным центра "Вектор", на текущий момент в России зафиксировано более 16 тысяч мутаций коронавируса. По словам гендиректора центра Рината Максютова, бороться с таким количеством разновидностей вируса поможет только массовая вакцинация населения.