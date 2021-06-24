Попова заявила, что Россия может избежать жестких ограничений из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что у России есть все шансы избежать жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, несмотря на их усиление на фоне загрузки здравоохранения.

"Избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведет к жестким ограничительным мерам. Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария", – заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она подчеркнула, что перспектива введения новых ограничений прямо зависит от каждого жителя России, поскольку дисциплинированное соблюдение санитарных мер минимизирует вероятность такого сценария.

"Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас. Если каждый из нас будет все меры соблюдать, то риски будут минимальны", – сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ограничения, введенные в регионах РФ, являются адекватными.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничительные меры будут сохраняться в Москве до тех пор, пока у горожан не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

