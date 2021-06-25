Собянин продлил запрет на ночную работу кафе и баров в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал указ о продлении запрета на ночную работу кафе и баров столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства города.

Указ подразумевает приостановление деятельности мест общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Исключением стали обслуживание покупателей навынос и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Работодатели, нарушившие запрет, будут привлечены к административной ответственности.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о продлении до 29 июня запрета на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков.

В Госдуме инициативу столичных властей поддержали. Там подчеркнули, что в связи с введенным в стране особым правовым режимом из-за пандемии коронавируса власти регионов имеют право принимать соответствующие меры.