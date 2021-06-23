Систему QR-кодов для проезда в общественном транспорте могут ввести в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 июля в Московской области могут ввести систему проезда в общественном транспорте по QR-кодам, если ситуация с коронавирусом не начнет улучшаться. Об этом рассказала зампредседателя правительства и министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 июня на территории региона вводится система посещения ресторанов и кафе по QR-кодам. Исключение из этого правила составят летние веранды. Аналогичное требование вводится в отношении ночных клубов, баров и дискотек.

Посещать их смогут только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также несовершеннолетние.

Схожая мера принята в отношении гостиниц Подмосковья, заселяться в которые на срок более трех дней с 24 июня смогут защищенные от коронавируса граждане. Однако в этом случае наряду с прочими сертификатами и справками будет приниматься отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

