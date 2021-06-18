В Госдуме поддержали продление ограничений в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение мэра Москвы о продлении действующих ограничений до 29 июня, назвав его вынужденным на фоне ситуации с коронавирусом. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Несмотря на то что многие переболели или вакцинировались, динамика все равно настораживает. В связи с этим региональные власти должны принимать соответствующие решения, основываясь на анализе ситуации и позиции главного санитарного врача региона", – сказал парламентарий.
Он также добавил, что в связи с введенным в стране особым правовым режимом из-за пандемии коронавируса власти регионов имеют право принимать соответствующие меры.
Нилов отметил, что ограничения гражданам надоели, многие из-за них раздражены или находятся в депрессии. Однако, по его словам, это "новый вызов, брошенный человечеству" и в этой ситуации людям можно только посоветовать быть внимательнее к своему здоровью и следовать рекомендациям врачей.
Ранее Сергей Собянин продлил до 29 июня запрет на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков. Рестораны и кафе по-прежнему не смогут работать с 23:00 до 06:00, за исключением продажи еды навынос. В силе остается запрет на проведение массовых мероприятий, а также на использование в парках объектов городской инфраструктуры, в том числе детских и спортивных площадок, беседок.
Кроме того, с 19 по 29 июня будет проведен эксперимент, в рамках которого ограничение на работу в ночные часы не применяется при условии наличия у всех сотрудников и посетителей заведения, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, сертификата о вакцинации от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом.
Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: