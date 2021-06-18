В Госдуме поддержали продление ограничений в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение мэра Москвы о продлении действующих ограничений до 29 июня, назвав его вынужденным на фоне ситуации с коронавирусом. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Несмотря на то что многие переболели или вакцинировались, динамика все равно настораживает. В связи с этим региональные власти должны принимать соответствующие решения, основываясь на анализе ситуации и позиции главного санитарного врача региона", – сказал парламентарий.

Он также добавил, что в связи с введенным в стране особым правовым режимом из-за пандемии коронавируса власти регионов имеют право принимать соответствующие меры.

Нилов отметил, что ограничения гражданам надоели, многие из-за них раздражены или находятся в депрессии. Однако, по его словам, это "новый вызов, брошенный человечеству" и в этой ситуации людям можно только посоветовать быть внимательнее к своему здоровью и следовать рекомендациям врачей.

Ранее Сергей Собянин продлил до 29 июня запрет на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков. Рестораны и кафе по-прежнему не смогут работать с 23:00 до 06:00, за исключением продажи еды навынос. В силе остается запрет на проведение массовых мероприятий, а также на использование в парках объектов городской инфраструктуры, в том числе детских и спортивных площадок, беседок.

Кроме того, с 19 по 29 июня будет проведен эксперимент, в рамках которого ограничение на работу в ночные часы не применяется при условии наличия у всех сотрудников и посетителей заведения, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, сертификата о вакцинации от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом.

