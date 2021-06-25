В России выявили 20 393 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 20 393 новых случая коронавируса, в 3 120 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 7 916 случаев, на Московскую область – 2 436, на Санкт-Петербург – 1 194, на Нижегородскую область – 311, на Республику Бурятия – 281, на Воронежскую область – 239, на Республику Крым – 232, на Брянскую и Свердловскую области – по 213, на Иркутскую область – 207.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 409 088 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,08%, в Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее – 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Ингушетия – 0,11%.
За последние сутки подтверждена 601 смерть, за весь период пандемии в стране умерли 132 064 человека. За минувшие 24 часа выписали 14 024 человека, за все время – 4 929 639.
Ранее специалист назвал условие снижения смертности от COVID-19. Он заявил, что приобретенный иммунитет на один вариант вируса, возможно, будет защищать и от последующих, а вакцина от какого-либо SARS-Cov-2 позволит легче перенести течение заболевания.
В поликлиниках Москвы открыли 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19
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