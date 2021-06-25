Специалист назвал условие снижения смертности от COVID-19

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Снижение смертности от коронавируса произойдет благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет, заявил профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

"Если коронавирус снизит свою смертоносность, то, в основном, это произойдет не из-за эволюции этого вируса и того, что он будет "добрее", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он подчеркнул, что приобретенный иммунитет на один вариант вируса, возможно, будет защищать и от последующих, а вакцина от какого-либо SARS-Cov2 позволит легче перенести течение заболевания, поскольку после прививки иммунная система "тренируется" замечать "уханьский вариант" COVID-19.

Ранее научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что новый штамм "Дельта" имеет в два раза более высокую контагиозность – свойство ипередаваться от больных организмов здоровым – по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2.