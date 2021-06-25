Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для транспорта и фитнес-клубов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичные власти пока не рассматривают возможность введения QR-кодов для допуска в общественный транспорт, фитнес-клубы и парикмахерские, однако дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемической обстановки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается", – заявила она в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по словам Раковой, дальнейшие решения по данному вопросу будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, потому что, действительно, с точки зрения контактов самые рисковые сферы – это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство", – уточнила вице-мэр.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.