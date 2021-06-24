В Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти пояснили правила посещения общепита гражданами, не достигшими 18 лет. Они изложены в опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы указе главы региона.
"Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, предусмотренную пунктами 18.1, 18.2, 22 настоящего указа, гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код", – отмечается в документе.
Те же правила действуют при посещении несовершеннолетними помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и прочих объектах размещения.
Если в места, оказывающие услуги общественного питания в образовательных организациях, имеют доступ не только сотрудники и обучающиеся, несовершеннолетним также потребуется сопровождение близкого взрослого с QR-кодом.
Согласно указу Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые или переболевшие коронавирусом горожане, а также граждане с отрицательным ПЦР-тестом. Для подтверждения статуса потребуется особый QR-код.
Статус вакцинированных автоматически выставят в системе "ЕМИАС.ИНФО", доступ к соответствующему цифровому коду откроется в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru. QR-коды также будут доступны для сделавших ПЦР-тесты на COVID-19, срок их действия составит 72 часа.
При возникновении сложностей с получением QR-кода горожане могут воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня. Если QR-код не будет найден, пользователь сможет обратиться в службу.
С 25 июня москвичи смогут оформить QR-коды для посещения ресторанов
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