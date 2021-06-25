Собянин открыл новую станцию-вокзал Щукинская МЦД-2

Фото: пресс-служба МЦД

Сергей Собянин открыл новую станцию Щукинская МЦД-2 и обновленный транспортно-пересадочный узел.

"Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых путей для железных дорог, в которые входит Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов. В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже 5 построено", – рассказал мэр.

Он отметил, что новая станция объединяет два района – Покровское-Стрешнево и Щукино, которые теперь, по словам градоначальника, имеют хорошую связку между собой.

Открытие станции улучшит транспортное обслуживание порядка 170 тысяч москвичей – жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. В пешей доступности от станции проживают 49 тысяч человек.

Общая площадь станции Щукинская составляет 6,2 тысячи квадратных метров. В ее составе предусмотрены Z-образный пассажирский терминал и островная платформа с навесом от непогоды. Кроме того, она построена на принципах безбарьерной среды – там размещены 6 эскалаторов и 3 лифта.

Выходы со станции ведут в сторону Авиационной улицы, Врачебного и Полесского проездов, к жилым комплексам "Два Капитана" и "Алые Паруса". Пассажирский терминал также выполняет роль перехода через железнодорожные пути.

Станция Щукинская вошла в состав одноименного транспортно-пересадочного узла. К нему также относятся Таганско-Краснопресненская линия метро и наземный городской транспорт.

Как рассказал начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО "РЖД" Олег Тони, новая станция начала свою работу в штатном режиме. Он отметил, что она построена в соответствии со стандартом транспортно-пересадочных узлов Москвы.

Согласно предварительным прогнозам, станцией Щукинская МЦД-2 в ближайшие месяцы будут пользоваться порядка 8 тысяч пассажиров в сутки. Ожидается, что к концу года пассажиропоток вырастет примерно на 20%.

Ранее мэр Москвы утвердил проект развития территорий у станции Окружная МЦД-1 и станции метро "Петровско-Разумовская". Общая площадь участка проведения работ составляет 49,31 гектара.