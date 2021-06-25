Минтруд рассказал, как неработающим беременным женщинам получить новые пособия

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В министерстве труда и социальной защиты рассказали, что неработающие беременные женщины могут претендовать на новые пособия для родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия", – объяснили в ведомстве.
С 1 июля беременным, на ранних сроках вставшим на учет в женской консультации, начнут выплачивать субсидии при условии, что доход каждого из членов семьи не превышает прожиточный минимум по региону. Тем, кто обратился к врачу раньше этой даты, выплаты будут начисляться с момента обращения в ПФР и до наступления родов.
Подобная субсидия также положена родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Размер обеих выплат зависит от установленного в регионе прожиточного минимума. Неполные семьи смогут получить 50% прожиточного минимума ребенка, а беременные женщины – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
Минтруд разъяснил правила получения пособий для беременных и родителей-одиночек
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