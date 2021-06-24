Новые требования по COVID-19 на Кубани не будут касаться детских лагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На детские лагеря на Кубани не распространяются новые требования для отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования не распространяются", – говорится в сообщении.
Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, в средствах размещения с 1 августа смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Это не распространяется на отдыхающих с противопоказаниями к прививке.
"Им необходимо иметь на руках документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа. Детям справки о вакцинации от COVID также не нужны", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
До этого на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер.
Вакцинации подлежат сотрудники магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.
В Краснодарском крае с 1 июля введут новые правила заселения в гостиницы
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