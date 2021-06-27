В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

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С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие соцвыплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", сообщает РИА Новости.

Для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

Такое требование касается только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на на сберкнижку, номинальный счет или доставляют почтой. Также это не коснется россиян, постоянно проживающих за пределами страны. Для них с 1 июля ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

На портале государственных услуг теперь можно получить выписку о назначенных мерах соцподдержки.

По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, смогут получать информацию о доступных им мерах поддержки по ходу наступления жизненных событий. Выписка будет содержать персонифицированную детальную информацию о каждой из назначенных мер поддержки.

Отмечается, что такие сведения могут пригодиться для расчета доходов и для проверки ранее начисленных выплат. По расчетам ведомства, в 2021 году сервисом могут воспользоваться свыше 1 миллиона россиян.