Россиянам рассказали, когда средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей

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Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела вопрос увеличения пенсий в России в рамках изучения бюджета ПФР на период с 2022 по 2024 годы. Документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов РФ.
Страховую часть пенсии традиционно будут увеличивать каждый год 1 января. В 2022 году она вырастет на 5,9%, в 2023 году запланировано повышение на 5,6%, в 2024 году – на 5,5%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии в 2024 году составит 20 388 рублей.
"Среднегодовая численность получателей страховых пенсий, принятая при определении объема расходов, составила в 2022 году 39,57 млн человек, в 2023 году – 38,93 млн человек, в 2024 году – 38,86 млн человек", – говорится в документе.
Отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не запланирована.
Ранее Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости в России. В лидерах – жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, Камчатского края, а также Магаданской области.
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