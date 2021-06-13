Эксперт рассказал, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 100 тыс рублей

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Если человек хочет, чтобы его доход от накоплений на пенсии составлял 100 тысяч рублей, то понадобится порядка 30–40 миллионов рублей. Об этом рассказал финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак, передает агентство "Прайм".
Он отметил, что при средней доходности рынка 7% в год, в инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей необходимо откладывать около 12,5 тыс рублей в месяц, для 40 миллионов рублей – 16,7 тыс рублей в месяц.
"В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать", – сказал он.
Верещак также добавил, что возможно делать и крупные разовые вложения, например, при получении наследства, а также добавлять средства, оставшиеся после продажи успешного бизнеса. Чтобы в старости брать деньги из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности, подчеркнул эксперт, нужно ориентироваться на 3–4% в год в долларовом эквиваленте.
Ранее заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал, что для получения на пенсии дохода, сопоставимого с заработной платой, нужно заранее заняться накоплениями.
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