Молодым семьям нужна помощь государства – Буцкая

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Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской обсудила наиболее острые проблемы молодых семей и рассказала о поддержке со стороны государства.

"Сегодня после рождения детей семья постоянно находится под опекой государства. Недавно вступили новые меры, среди которых предложенная "Советом матерей" полная оплата больничного для молодых родителей", – заявила Буцкая.

Она отметила, что "Совет матерей" сейчас готовит и другие меры для поддержки семей. Ярославская, в свою очередь, поддержала все услышанные предложения.

Ранее Буцкая заявила, что у молодых мам в декрете появилась возможность оставаться востребованными на рынке труда. Повысить свою профессиональную привлекательность они могут с помощью проекта "Содействие занятости".

Чтобы попасть на обучение, надо открыть раздел "Пройти обучение в рамках федерального проекта "Содействия занятости" на портале "Работа в России", заполнить заявку, и через две недели придет направление на курсы.