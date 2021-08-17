Детей-сирот, обучающихся в школах, обеспечат бесплатной одеждой и учебниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальные гарантии, обеспечивающие одеждой, питанием, медицинской помощью, учебниками и бесплатным проездом, планируют распространить на детей-сирот, обучающихся в школах России. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что соцгарантии распространятся не только на несовершеннолетних ребят, потерявших родителей во время учебы в школе, но и на детей-сирот, не успевших получить аттестат до 18 лет.

"Мы также рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которые дадут дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Так, для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции", – рассказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что по сути оставшиеся без попечения родителей студенты находятся на полном государственном обеспечении. По мнению Михаила Мишустина, справедливо распространить такие социальные гарантии и на школьников.

"Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни", – подчеркнул Мишустин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала способ решения вопроса с жильем для сирот. По ее мнению, необходимо учесть опыт регионов-лидеров, у которых нет подобных проблем, обобщить его и закрепить в федеральном законодательстве.