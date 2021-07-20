Детский омбудсмен Москвы назвала способ решения вопроса с жильем для сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для решения вопроса с жильем для сирот на федеральном уровне был бы полезен опыт регионов-лидеров, в которых нет таких проблем. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает "Мир 24".

"Надо взять лучший опыт регионов, обобщить, закрепить это в федеральном законодательстве. Может быть, тогда у нас не будет такой очередности", – призвала она.

Сегодня в России 190 тысяч детей-сирот нуждаются в жилье. В Москве такой проблемы нет, поскольку система отлажена. Ярославская напомнила, что в столице существует схема, по которой все сироты получают квадратные метры.

Она рассказала, что, когда ребенку исполняется 14 лет, подбираются документы, которые говорят о том, есть ли у него жилье. Когда его признают нуждающимся, он становится в очередь и к 18 годам получает жилье.

Ярославская отметила, что в идеале нужно думать не про квартиры, а про то, как сохранить семью и ребенка в этой семье, чтобы сирот не было.

"Мы что – про хвост? Нам про голову надо думать. Мы сейчас вынуждены это делать, потому что детям негде жить, при этом их родители, которые лишены родительских прав, продолжают проживать этом жилье, прекрасно себя чувствовать и вести маргинальный образ жизни", – пояснила она.

Ранее член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения.

