Светлана Разворотнева: В России должно появиться доступное жилье по социальному найму

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Член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить жителей России доступным жильем по социальному найму, а также ввести субсидии для малоимущего населения. Об этом она написала в открытом письме, адресованном правительству РФ.
Разворотнева выразила уверенность, что реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма, а также введения новой формы социальной поддержки – субсидии на найм.
Кроме того, правозащитница отметила, что в настоящее время основным инструментом улучшения жилищных условий является покупка недвижимости в ипотеку. Однако, по ее мнению, даже такая покупка недоступна как минимум для половины семей РФ. При этом государством в рамках отдельных программ накоплены обязательства по обеспечению жильем свыше четырех миллионов семей. Значительная часть из них ожидает квартиры от государства более 20 лет, резюмировала Разворотнева.
"Летом 2020 года мною был подготовлен проект федерального закона, направленный на решение этих задач. Однако никаких решений по нему не было принято. Поэтому я в открытом письме прошу вас принять к рассмотрению проект федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по предоставлению субсидий на наем жилых помещений", разработанный мною", – уточнила правозащитница.
В свою очередь, председатель Общественного совета при Минстрое РФ, председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин прокомментировал письмо Разворотневой о необходимости гарантировать доступное жилье по найму каждому жителю России. Он поддержал правозащитницу и отметил, что развитие арендного жилья на данный момент абсолютно необходимо и для обеспечения им очередников, и для повышения эффективности программы переселения из аварийного жилья.
Ранее общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести в РФ новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых для детей-сирот и распространить действие сертификатов на жилье как на регион проживания льготников, так и по всей стране.
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