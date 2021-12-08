Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех столичных промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии трех городских промзон: Огородный проезд, Теплый стан и Каширское шоссе. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Так, в СВАО на территории промзоны Огородный проезд площадью 7,37 гектара планируется построить технопарк, производственные комплексы и общественно-деловые объекты. Проект потребует 10 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 4 тысячи рабочих мест.

Между тем в промзоне Теплый стан площадью 16,78 гектара, расположенной на пересечении МКАД, строительство промышленных и общественных объектов потребует 13,6 миллиарда рублей инвестиций. После завершения работ там появится 3,9 тысячи мест приложения труда. А на юге Москвы в промзоне Каширское шоссе реорганизация позволит создать порядка 1,6 тысячи рабочих мест.

В пресс-службе напомнили, что реорганизация промзон проходит в рамках столичного проекта "Индустриальные кварталы", в рамках которого уже приняты решения о развитии территорий общей площадью 190 гектаров с потенциалом в 50 тысяч мест приложения труда.

"Ожидается, что в результате реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано порядка 500 тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 триллионов рублей в виде налоговых поступлений", – заключили в пресс-службе.

Ранее Собянин утвердил проект реорганизации части территории производственной зоны "Южный порт". На месте промзоны планируют построить жилые дома, школу и детский сад, гостиницу, многофункциональные, общественно-деловые и торговые центры, а также гаражи.

