Власти не видят необходимости строить небоскребы во всех районах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возводить небоскребы во всех районах Москвы нет необходимости. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал Сергей Собянин.

"В каждом районе это абсолютно не нужно. Дело не в районах, а дело в комплексной застройке", – уверен градоначальник.

По его словам, столица на сегодняшний день выходит все больше на брошенные территории промзон.

"Конечно, на территории этих бывших промзон проектируется новое современное жилье, с большей высотностью. Но это такой вопрос, о котором спорят архитекторы и градостроители уже много десятилетий, даже веков", – отметил мэр, отвечая на вопрос о появлении своих высотных архитектурных доминантов в каждом районе Москвы.

Собянин заявил, что в городе в год вводится более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. По его мнению, надо организовать все так, чтобы было комфортно и тем горожанам, которые переезжают в новые квартиры, и всем остальным жителям столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости комплексного развития столичных промзон. Их необходимо развивать комплексно, не забывая ни о жилье, ни о создании рабочих мест, считает столичный мэр.

