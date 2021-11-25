Сергей Собянин: рекордный объем жилья введен в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил о значительном увеличении объемов вводимого жилья в Москве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам мэра, речь идет о рекордных показателях.

"Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014–2015 годы, мы вводили около 3 миллионов квадратных метров, в этом году ввели 6 миллионов. Это рекорд за всю историю Москвы", – заявил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что причин на это несколько. Во-первых, рост предложения соответствует росту спроса среди покупателей. Во-вторых, стимулом к приобретению жилья активнее становятся программа льготной ипотеки и межрегиональная миграция.

По словам Собянина, в ТиНАО порядка 40% жилья покупают иногородние граждане РФ. Внутри МКАД соотношение иное – около 80% сделок приходится на москвичей.

Градоначальник отметил, что чрезмерное строительство и низкие цены в Москве могут спровоцировать слишком быстрый прирост населения. Вместе с тем он признал, что ограничений на межрегиональную миграцию сейчас нет и не будет.

Ранее аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" назвали районы Москвы с самым недорогим жильем. Ими оказались оказались Лианозово, Восточное Бирюлево и Бескудниковский.

