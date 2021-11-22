Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в октябре составила 319 400 рублей. Самыми дешевыми районами столицы оказались Лианозово, Восточное Бирюлево, Бескудниковский, сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости "Азбука жилья".

Риелторы подчеркнули, что в октябре рост цен на первичное жилье практически остановился. При этом дешевле всего квартиру можно приобрести в Лианозове, где квадратный метр стоит в среднем 175 000 рублей. 178 880 рублей придется отдать за квадратный метр в Восточном Бирюлеве, а 182 300 рублей – за квадратный метр в Бескудниковском районе. В пятерку районов с дешевыми квартирами вошли также Бибирево и Люблино.

По информации компании, в среднем стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы за год увеличилась на 33,2%.

Объем предложений в октябре 2021 года оказался на 4,4% больше, чем в сентябре, и на 38% больше, чем в марте 2021 года.

"Если объем продаж постепенно возвращается на стандартные показатели, то доля ипотеки в общем количестве сделок в строящихся домах за последний месяц снова выросла, несмотря на прекращение действия программы льготной ипотеки еще летом этого года", – отметили в "Азбуке жилья".

Ранее эксперты спрогнозировали подорожание жилищных кредитов в РФ. Прежде всего подорожание коснется вторичного жилья и индивидуального жилищного строительства, поскольку банки расценивают их как наиболее рискованные.

