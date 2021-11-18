Стоимость жилья в Москве впервые превысила 1 триллион долларов

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Совокупная стоимость жилья в Москве впервые превысила показатель в 1 триллион долларов. Такие данные представили РИА Новости в агентстве недвижимости Savills.
По информации риелторов, стоимость жилья в столице с начала 2019 года выросла на 32%. В начале октября показатель достиг 1,02 триллиона долларов (73,78 триллиона рублей).
Как отметили в компании, лишь за три квартала 2021 года в Москве появилось 5,13 миллиона квадратных метров жилья. При этом его стоимость составила порядка 1,4 триллиона рублей.
"Показатель совокупной стоимости жилья столицы в 1 триллион долларов является очень внушительным, но это не повод для большой радости, поскольку Москва, несмотря на расширение границ и гораздо большую численность населения, серьезно уступает британской столице", – заявил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.
В компании также определили, что в среднем на одного жителя Москвы приходится жилая недвижимость на сумму 5,8 миллиона рублей. За последние пять лет этот показатель увеличился на 10%.
"Чтобы обеспеченность жильем, в том числе и денежная оценка этой обеспеченности, росли, необходимо еще много строить и создавать условия, чтобы сделать жилье доступным для населения", – подчеркнул Халин.
Он выразил мнение, что сейчас страна проходит сложный период, в том числе в вопросе обеспечения граждан доступным жильем. При этом имеется большой потенциал для развития в данном направлении.
Халин добавил, что в 2020 году совокупная стоимость мировых активов недвижимости выросла на 5%. Общий показатель составил 326,5 триллиона долларов.
Ранее основатель IT-компании Realiste, которая специализируется на оценке и покупке недвижимости онлайн, Алексей Гальцев рассказал, в каких районах Москвы цены на вторичное жилье завышены больше всего. По его словам, в лидерах – районы Пресненский, Крылатское и Строгино, а также Ломоносовский проспект и недвижимость рядом со станцией метро "Тульская".
Названа средняя стоимость аренды квартиры в Москве
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