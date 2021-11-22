Эксперты рассказали, как рост ставок по ипотеке отразится на стоимости жилья

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Эксперты прогнозируют подорожание жилищных кредитов в РФ. Об этом сообщает Life.ru.

"Ставки вырастут соразмерно решению ЦБ РФ и поднятию им учетной процентной ставки. Собственно говоря, то, что мы видим сейчас, является отложенным эффектом прошлого решения регулятора", – отметила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

По ее словам, прежде всего подорожание кредитов коснется вторичного жилья и индивидуального жилищного строительства, поскольку банки расценивают их как наиболее рискованные.

Сбербанк уже повысил ставки до 8,8% по новостройкам и до 9,1% – по готовому жилью. Вслед за ним пересматривать свои ипотечные программы стали и другие банки. По мнению эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, ставки по ипотеке в перспективе могут достигнуть 12% годовых и выше.

Между тем некоторые специалисты полагают, что подорожание жилищных кредитов в краткосрочной перспективе значительно не отразится на стоимости квартир и спросе на них. Это связано с тем, что значительной популярностью у покупателей пользуются льготные программы ипотеки, кроме того, есть клиенты, которые уже оформили кредиты, они продолжат выплачивать их по старым ставкам.

Однако с ними не согласился гендиректор агрегатора "ДомДа" Дмитрий Ефимов. Он заявил, что квартиры продолжат дорожать из-за роста стоимости строительства и высокой инфляции, параллельно на фоне высоких ипотечных ставок упадет и спрос на недвижимость.

Ранее стало известно, что совокупная стоимость жилья в Москве впервые превысила показатель 1 триллион долларов. По информации риелторов, с начала 2019 года квартиры в столице подорожали на 32%. В начале октября показатель достиг 1,02 триллиона долларов (73,78 триллиона рублей).

