Глава ФНС анонсировал отказ от декларации 3-НДФЛ

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Федеральная налоговая служба планирует отказаться от использования декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление главы ФНС Даниила Егорова.

"Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще", – сообщил он.

Егоров отметил, что сейчас россияне вынуждены подавать порядка 14 миллионов подобных деклараций в год. При этом отказ от их использования возможен только при наличии доступа ФНС к данным, который не всегда удается обеспечить.

Как считает глава службы, нововведение станет шагом навстречу налогоплательщикам. По его словам, ФНС стремится к автоматизации сервисов.

Декларация 3-НДФЛ предназначена для отчета по налогу на доходы граждан. Кроме того, документ необходим для получения налогового вычета.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий отмену обязанности по уплате НДФЛ при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми.

В соответствии с документом, внесенным в нижнюю палату российского парламента по поручению Владимира Путина, для освобождения от уплаты налога в размере 13% семья должна потратить полученные от продажи недвижимости деньги на улучшение жилищных условий.