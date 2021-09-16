В СФ предложили увеличить сумму налогового вычета для многодетных семей

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил увеличить для отдельных категорий граждан, в том числе молодежи и многодетных семей, максимальный размер социального налогового вычета, который в настоящее время составляет 120 тысяч рублей, с учетом инфляции и падения доходов россиян. Письмо с соответствующим содержанием он направил в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина, сообщает ТАСС.
"Установленные лимиты для получения социального вычета не пересматривались более 10 лет в отношении стоимости обучения и 6 лет в отношении общей предельной суммы, и в настоящее время указанные лимиты не соответствуют уровню дохода граждан по сравнению с 2007 или 2015 годом, а также не отражают реальных инфляционных процессов", – объяснил свое предложение сенатор.
Он напомнил, что размер расходов на обучение, с которых можно получить налоговый вычет, был установлен в 2007 году, а предельная сумма, принимаемая к вычету, – в 2015 году. При этом в 2007 году стоимость обучения в одном из ведущих вузов страны находилась на уровне 165–245 тысяч рублей, а в текущем году уже достигает 595 тысяч рублей.
Цены на лекарства между тем только в минувшем августе выросли на 7–20%. А доходы населения планомерно падают начиная с 2014 года, подчеркнул Кутепов.
Ранее с подобным предложением выступили депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. По их мнению, предельный размер социального налогового вычета следует увеличить со 120 до 360 тысяч рублей.
Принятие законопроекта позволит людям вернуть в семейный бюджет в среднем около 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период, уверены авторы инициативы.
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