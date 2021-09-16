Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

11:08

В РФ утвердили перечень услуг для получения налогового вычета за занятия спортом

спорт

Фото: depositphotos/DimaGavrish

Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия спортом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сообщается, что таким образом государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан.

Как отмечается, в перечень таких услуг вошли помощь в обеспечении участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Уточняется, что, если человек покупал карту в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

"Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысячи рублей. Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы получить данный вычет, спортивная организация должна быть внесена в специальный перечень и обладать соответствием ряда критериев. Как сообщили в правительстве РФ, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности данной организации, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Третий критерий – организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Гражданам напомнили, что вычет можно будет оформить в налоговой инспекции или через работодателя. Также нужен будет кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Кроме того, вычет смогут получить родители за несовершеннолетних детей.

В январе этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за занятия спортом. Сообщалось, что можно будет оформить социальный налоговый вычет – 13% от расходов. Правда, распространяться он будет только на услуги физкультурных организаций, которые входят в составленный Минспортом перечень.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать