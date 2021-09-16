В РФ утвердили перечень услуг для получения налогового вычета за занятия спортом

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Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия спортом. Об этом сообщается на сайте правительства.
Сообщается, что таким образом государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан.
Как отмечается, в перечень таких услуг вошли помощь в обеспечении участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Уточняется, что, если человек покупал карту в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.
"Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысячи рублей. Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы получить данный вычет, спортивная организация должна быть внесена в специальный перечень и обладать соответствием ряда критериев. Как сообщили в правительстве РФ, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности данной организации, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Третий критерий – организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.
Гражданам напомнили, что вычет можно будет оформить в налоговой инспекции или через работодателя. Также нужен будет кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Кроме того, вычет смогут получить родители за несовершеннолетних детей.
В январе этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц за занятия спортом. Сообщалось, что можно будет оформить социальный налоговый вычет – 13% от расходов. Правда, распространяться он будет только на услуги физкультурных организаций, которые входят в составленный Минспортом перечень.
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