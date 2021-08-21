В Минстрое предложили ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Минстрой РФ предлагает ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья в России и включить эту инициативу в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Об этом сообщается в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", – сказано в документе.
Вместе с тем Минстрой предлагает уменьшить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, и создать электронные инструменты для арендного рынка. В ведомстве также считают, что создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях может способствовать развитию рынка. Кроме того, ряд предложений относится к налоговому стимулированию, в том числе для создания наемных домов через механизм коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.
В качестве меры жилищной поддержки Минстрой высказал предложение использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. А для улучшения жилищных условий россиян рассматривается вариант предоставления индивидуальные сертификаты на аренду. В ведомстве предполагают, что к 2030 году объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 миллионов квадратных метров в год.
По данным Минстроя, по итогам 2020 года порядка 5,7 миллионов семей (10% от общего числа) снимают жилье, при этом в развитых странах этот показатель составляет 18–40%, а в крупнейших мировых городах достигает 80%. Вместе с тем большая часть арендного фонда России находится в "теневом" секторе экономики и не приносит доходов в бюджет.
Ранее стало известно, что жители арктической территории России могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. В рамках программы бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: