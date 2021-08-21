В Минстрое предложили ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья

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Минстрой РФ предлагает ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья в России и включить эту инициативу в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Об этом сообщается в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", – сказано в документе.

Вместе с тем Минстрой предлагает уменьшить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, и создать электронные инструменты для арендного рынка. В ведомстве также считают, что создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях может способствовать развитию рынка. Кроме того, ряд предложений относится к налоговому стимулированию, в том числе для создания наемных домов через механизм коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.

В качестве меры жилищной поддержки Минстрой высказал предложение использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. А для улучшения жилищных условий россиян рассматривается вариант предоставления индивидуальные сертификаты на аренду. В ведомстве предполагают, что к 2030 году объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 миллионов квадратных метров в год.

По данным Минстроя, по итогам 2020 года порядка 5,7 миллионов семей (10% от общего числа) снимают жилье, при этом в развитых странах этот показатель составляет 18–40%, а в крупнейших мировых городах достигает 80%. Вместе с тем большая часть арендного фонда России находится в "теневом" секторе экономики и не приносит доходов в бюджет.

Ранее стало известно, что жители арктической территории России могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. В рамках программы бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

