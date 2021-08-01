Россияне смогут получить второй "Дальневосточный гектар"

Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Жители арктической территории России могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес, сообщает РИА Новости.

В рамках программы бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Первые полгода работы программы землю смогут взять только местные жители, а с 1 февраля 2022 года – все граждане, включая участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Получить землю можно по упрощенной процедуре. Вместо полугода это займет месяц. Выбрать участок можно в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф. С 1 августа люди, получившие и освоившие первый "дальневосточный гектар", могут взять второй бесплатно.

Программа "Дальневосточный гектар" дает российским гражданам право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке с обязательным условием его освоения в течение пяти лет.

По словам бывшего министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в программу "Дальневосточный гектар" россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке.