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Спрос на льготную ипотеку в России резко снизился, сообщает газета "Известия". Число новых заявок на ипотечные кредиты упало более чем вдвое.

Резкое снижение спроса на льготную ипотеку в июле отметили все крупные банки – число новых заявок на ипотечные кредиты сократилось в 2,5 раза.

По информации единого оператора льготных программ в жилищной сфере "Дом.РФ", с момента запуска программы в апреле 2020 года по середину июля 2021 года финансовые организации получили 1,74 миллиона заявок на льготную ипотеку.

Отмечается, что после того, как условия госпрограммы изменились, россияне направили по 10–11 тысяч заявок. Осенью прошлого года, когда действовали прежние условия, еженедельно подавали по 30–35 тысяч заявок еженедельно.

С июля в России начали действовать новые правила выдачи льготной ипотеки для покупки жилья на первичном рынке. Теперь предельный лимит кредита для всех регионов составляет 3 миллиона рублей, а ставка – 7%.