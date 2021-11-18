Госдума освободила семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий отмену обязанности по уплате НДФЛ при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми.

В соответствии с документом, внесенным в нижнюю палату российского парламента по поручению Владимира Путина, для освобождения от уплаты налога в размере 13% семья должна потратить полученные от продажи недвижимости деньги на улучшение жилищных условий.

Также в законе отмечается, что данная норма будет распространяться на доходы, полученные от продажи недвижимости, начиная с 1 января текущего года.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что у граждан, купивших жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, есть возможность дополучить сумму налогового вычета. Сделать это можно при покупке второго объекта недвижимости. Он напомнил, что с 1 января 2014 года имущественный вычет закрепляется за налогоплательщиком, а не объектом недвижимости, как это было ранее.

