Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру

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У граждан, купивших жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, есть возможность дополучить сумму налогового вычета. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА Недвижимость.

Сделать это можно при покупке второго объекта недвижимости, пояснил эксперт.

Он напомнил, что с 1 января 2014 года имущественный вычет закрепляется за налогоплательщиком, а не объектом недвижимости, как это было ранее. По новым правилам, теперь даже те, кто приобрел квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, смогут дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры.

За получением недовыплаченных сумм необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения квартиры или непосредственно к работодателю, рассказал Соловьев. Для этого нужно собрать ряд документов: заявления, платежи, документы о собственности и о размере предыдущего вычета.

Ранее юрист Евгения Наумова рассказала, как вернуть часть расходов при приобретении дома, квартиры, комнаты и земельного участка под личное строительство. Она напомнила, что налоговый вычет доступен также купившим жилье в ипотеку. В этом случае возврат будет происходить ежегодно с процентов, уплаченных покупателем.

Для получения вычета необходимо быть гражданином России, иметь официальную работу и платить НДФЛ. Возмещение доступно только для квартир, находящихся в РФ.