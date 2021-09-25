Юрист напомнила о праве россиян вернуть часть затрат при покупке квартиры

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Россиянам напомнили о возможности вернуть часть затрат при покупке жилой недвижимости. Об этом рассказала юрист "Инком – Недвижимость" Евгения Наумова в интервью агентству "Прайм".

Как отметила специалист, вернуть часть расходов можно при приобретении дома, квартиры, комнаты и земельного участка под личное строительство. Кроме того, возмещение возможно осуществить при строительстве жилья.

Налоговый вычет доступен также купившим жилье в ипотеку, продолжила Наумова. В этом случае возврат будет происходить ежегодно с процентов, уплаченных покупателем.

Для получения вычета необходимо быть гражданином России, иметь официальную работу и платить НДФЛ. Возмещение доступно только для квартир, находящихся в РФ, заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали, как не платить налог при продаже автомобиля. Сообщалось, что в первую очередь речь идет о минимальном сроке владения имуществом, по истечении которого человек может не подавать декларацию и не платить налог при его продаже.