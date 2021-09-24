Полиция проверит сообщения об избиении девочки сверстницей в Орске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские организовали проверку по факту избиения девочки сверстницей в Орске. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что нападавшая била противницу ногами по голове.
"Проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", – говорится в сообщении.
По факту проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Москве трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку. Они подмешали в напиток школьницы неизвестное вещество.