Школьницу избили при прохождении квеста в Москве

18:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московскую школьницу избили во время прохождения квеста в развлекательном центре, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
"По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения. В результате несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение", – сказала Нефедова.
Она отметила, что прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, который произошел в одном из клубов района Измайлово. Планируется дать оценку безопасности услуг для жизни и здоровья людей, а также соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
В то же время источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в избиении подозревается работник квест-клуба. Он отметил, что у девочки обнаружили ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупую травму живота.
Ранее школьница в Москве отравилась наркотиками, которые она нашла в подъезде. Сообщалось, что она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
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