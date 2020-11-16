Школьницу избили при прохождении квеста в Москве

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Московскую школьницу избили во время прохождения квеста в развлекательном центре, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

"По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения. В результате несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение", – сказала Нефедова.

Она отметила, что прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, который произошел в одном из клубов района Измайлово. Планируется дать оценку безопасности услуг для жизни и здоровья людей, а также соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в избиении подозревается работник квест-клуба. Он отметил, что у девочки обнаружили ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупую травму живота.

Ранее школьница в Москве отравилась наркотиками, которые она нашла в подъезде. Сообщалось, что она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.