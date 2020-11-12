Специалисты столичной соцзащиты помогут девушке, которая отравилась наркотиками

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Специалисты службы социальной защиты Москвы помогут школьнице, которую ранее госпитализировали после отравления наркотическим веществом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Семья получит реабилитационные услуги на базе социально-реабилитационного центра, а также психологическую поддержку. Надеемся, девочка успешно пройдет реабилитацию. Со своей стороны, мы будем всячески ей в этом помогать, а также поддерживать родителей", – рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения.

В ведомстве рассказали, что ситуацию в семье школьницы отслеживают с июля 2019 года. Подростку ранее оказывали психологическую помощь.

Сообщалось, что ученица одной из столичных школ отравилась наркотиками, найденными в подъезде жилого дома. Ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

