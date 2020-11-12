В Москве школьница отравилась найденными в подъезде наркотиками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль инцидент со школьницей, которая отравилась наркотиками, найденными в подъезде дома. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы знаем об этой ситуации, сейчас МВД проводит проверку, пока мы не можем рассказать подробности", – отметила Ярославская.

По ее словам, девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что у мужчины в Подольске изъяли свыше 125 граммов героина. В ходе личного досмотра сотрудники полиции нашли у задержанного полимерный сверток с комкообразным веществом.

