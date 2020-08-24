В Госдуме выступили за ужесточение наказания за сбыт наркотиков в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо ужесточить наказание за сбыт наркотиков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

Он считает, что действующая система ответственности за распространение, хранение и сбыт запрещенных веществ является либеральной. Депутат привел примеры стран, в которых за аналогичное преступление применяется смертная казнь.

"Я всегда был сторонником жестких мер за распространение наркотиков. Я считаю, что надо посмотреть на опыт тех стран, которые жестко борются с распространением, изготовлением наркотических средств, и последовать их примеру. Я за самые жесткие меры", – заявил Свищев.

Он добавил, что при рассмотрении дел по поводу наркотиков не должно быть никаких смягчающих обстоятельств. Свищев подчеркнул, что сами распространители страдают зависимостью от наркотиков. Он отметил, что среди них есть и молодежь, стремящаяся к легкому заработку.

"Это в принципе работа курьера, только хорошо оплачиваемая. За организацию подобных незаконных бизнесов должно быть самое жесткое наказание: никаких поблажек, никаких "ой, я сделал это в первый раз, я не знал о последствиях", – сказал депутат.

Он также выступил за то, чтобы профилактике таких преступлений и пропаганде здорового образа жизни в России уделяли больше внимания. Свищев сообщил, что часто ездит по стране и видит много молодых людей, которые страдают от алко- и наркозависимости.

"Наша задача не смотреть в сторону Запада, который легализует запрещенные препараты. Ту же марихуану можно легализовать тогда, когда сознание общества здорово. У нас оно сейчас не здорово, к сожалению", – считает Свищев.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что для тех, кто был вынужден заниматься распространением наркотиков под давлением, необходимо смягчать наказание.

"Разные лица попадают в эту историю: кто-то с намерением, кто-то случайно, кто-то вынужден, надеясь, что, совершив такое преступление однажды, больше никогда к этому не будет иметь никакого отношения. Смягчающие обстоятельства должны быть максимально учтены при рассмотрении дела. Смягчение карательной политики государства в целом, по моему мнению, может быть только в том случае, если человек совершил это впервые или под давлением других лиц", – сказал Выборный.

Он отметил, что бывают такие случаи, когда человек совершает преступление под угрозой насилия или шантажа. Выборный считает, что в данном случае необходимо более лояльно относиться к совершившему правонарушение, особенно если речь идет о 16-летних детях.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выразил мнение, что штраф за употребление наркотиков не должен быть меньше 10 тысяч рублей. Он также считает, что нельзя разделять наркотики и создавать систему разных штрафов в зависимости от вещества.