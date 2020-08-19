Более 170 г наркотиков изъяли полицейские у мужчины в Москве

15:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерину Гузь.
По ее словам, сотрудники ДПС на Шоссе Энтузиастов остановили автомобиль Kia Rio. Находившийся в авто пассажир при общении заметно нервничал, на вопросы отвечал неохотно. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
"В результате личного досмотра у 26-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты 69 свертков с веществом неизвестного происхождения общей массой 177 граммов. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции", – рассказала Гузь.
По предварительным данным, в свертках находится гашиш. Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в пресс-службе столичного Главного управления МВД рассказали о задержании приезжей женщины. У нее изъяли почти 130 граммов героина. Вещество было расфасовано в 19 свертков.
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