Более 170 г наркотиков изъяли полицейские у мужчины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерину Гузь.

По ее словам, сотрудники ДПС на Шоссе Энтузиастов остановили автомобиль Kia Rio. Находившийся в авто пассажир при общении заметно нервничал, на вопросы отвечал неохотно. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

"В результате личного досмотра у 26-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты 69 свертков с веществом неизвестного происхождения общей массой 177 граммов. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции", – рассказала Гузь.

По предварительным данным, в свертках находится гашиш. Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в пресс-службе столичного Главного управления МВД рассказали о задержании приезжей женщины. У нее изъяли почти 130 граммов героина. Вещество было расфасовано в 19 свертков.

