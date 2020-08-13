Почти 130 граммов героина изъяли у женщины на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 130 граммов героина изъяли у приезжей женщины на востоке Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, 28-летнюю женщину задержали на бульваре Маршала Рокоссовского.

"При личном досмотре у нее было обнаружено и изъято 19 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения общей массой более 127 граммов", – сообщили в пресс-службе.

Изъятое вещество было отправлено на экспертизу. Удалось установить, что в состав наркотика входит героин.

По данным полицейских, подозреваемая намеревалась сбыть наркотики путем "тайников-закладок" на территории Москвы.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Подозреваемая до суда заключена под стражу.

Ранее полицейские изъяли у москвича 300 граммов марихуаны. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.