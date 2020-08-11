Полицейские изъяли у москвича 300 г марихуаны

Фото: УВД по ЮВАО

Полиция задержала жителя столицы по подозрению в хранении более 300 граммов марихуаны. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по городу.

"В результате отработки оперативной информации при обследовании места жительства 33-летнего мужчины на улице Верхние Поля сотрудниками полиции в шкафу были обнаружены и изъяты 10 кустов растения, а также похожее вещество растительного происхождения в сухом виде, которые были направлены на экспертизу", – уточнили представители ведомства.

Проведенное исследование показало, что изъятое у москвича является наркотическим средством. В связи с данным фактом стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Удалось установить, что содержимое является амфетамином общим весом около 400 граммов.