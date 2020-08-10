В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

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В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Сообщается, что сотрудники полиции в рамках оперативно-разыскных мероприятий произвели остановку и досмотр автомобиля, водителем которого был 22-летний подозреваемый.

"Во время досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом", – сообщили в пресс-службе.

Содержимое пакетов было отправлено на экспертизу. Удалось установить, что содержимое является амфетамином общим весом около 400 граммов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Фигурант будет ожидать суда под стражей.

Ранее официант ночного клуба был задержан по подозрению в торговле наркотиками. Во время обысков у него нашли кокаин и мефедрон.