В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

06:10
Фото: depositphotos/belchonock
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Сообщается, что сотрудники полиции в рамках оперативно-разыскных мероприятий произвели остановку и досмотр автомобиля, водителем которого был 22-летний подозреваемый.
"Во время досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом", – сообщили в пресс-службе.
Содержимое пакетов было отправлено на экспертизу. Удалось установить, что содержимое является амфетамином общим весом около 400 граммов.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Фигурант будет ожидать суда под стражей.
Ранее официант ночного клуба был задержан по подозрению в торговле наркотиками. Во время обысков у него нашли кокаин и мефедрон.
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