Официант ночного клуба задержан по подозрению в торговле наркотиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве задержали официанта ночного клуба, который торговал наркотиками, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

В полицию поступила оперативная информация о незаконных операциях с наркотиками в ночном клубе Красносельского района. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов при поддержке отряда "Гром" задержали 21-летнего сотрудника заведения.

В ходе обыска полицейские изъяли у него сверток. В нем был один грамм кокаина. Задержанный признался, что хотел продать его.

Затем полиция провела обыск территории ночного клуба. В мусорном контейнере сотрудники правоохранительных органов нашли 10 грамм мефедрона. В связи с этим против официанта было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Ранее у 34-летнего приезжего были изъяты свертки с 250 граммами кокаина. Было установлено, что они предназначались для дальнейшего сбыта. Мужчину задержали, против него было возбуждено уголовное дело.