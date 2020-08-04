У приезжего на юге Москвы изъяли около 250 г кокаина

17:56
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков задержали столичные сотрудники полиции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
"Мужчину остановили в Шипиловском проезде для проверки документов, из-за чего он стал заметно нервничать. При личном досмотре у 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом", – уточнили в полиции.
Исследования показали, что изъятое содержит в своем составе кокаин. В транспортном средстве задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще четыре свертка с веществом неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство МДМА.
Также правоохранители уточнили, что изъятые наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Ранее в городском округе Домодедово сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара обнаружили нарколабораторию. По подозрению в организации незаконного предприятия был задержан житель Москвы.
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