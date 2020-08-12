ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков для продажи через интернет

10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области для продажи наркотиков через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как уточняется, в лаборатории трудились иностранцы, которых насильно удерживали.
"Федеральной службой безопасности на территории Ивановской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети интернет", – сообщили в ЦОС.
Согласно предварительным данным, в нарколаборатории ежемесячно могли производить более 200 килограммов синтетических наркотиков.
В ЦОС сообщили, что было изъято около 35 килограммов мефедрона, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонны химических веществ, а также 10 единиц огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов и три приспособления для бесшумной стрельбы.
Отмечается, что участников преступной группы заключили под стражу.
В мае в России разоблачили трансграничную этническую преступную группировку, занимавшуюся продажей афганского героина. В общей сложности сотрудники ФСБ и МВД РФ изъяли почти 50 килограммов наркотиков. МВД возбудило семь уголовных дел.
Для того чтобы задержать подозреваемых, спецоперация проводилась в несколько этапов. Членами группировки оказались граждане нескольких государств. На первом этапе, организованном в феврале этого года, при покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере в Московской области удалось задержать межрегионального наркокурьера.
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