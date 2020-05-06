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Происшествия

17:52

У задержанного в сквере Гольянова обнаружили наркотики

происшествия

Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"

У задержанного в сквере Гольянова мужчины при себе оказался сверток с наркотиками, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

4 мая сотрудники ППС заметили на Иркутской улице двух подозрительных граждан, которые при виде патрульного автомобиля попытались сбежать.

В ходе преследования один из них попытался выбросить шесть свертков, но был задержан. Экспертиза установила, что в свертках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения. Второй мужчина также задержан. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия.

Накануне Telegram-каналы опубликовали видеозапись, на которой видно, как полицейский автомобиль по газону преследует мужчину в сквере Гольянова. После этого полицейские жестко задерживают преследуемого.

Полиция Москвы сообщила, что начала проверку по факту произошедшего.

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