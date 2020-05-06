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Происшествия

11:30

Полиция начала проверку после публикации видео с погоней за нарушителем в Москве

происшествия

Полицейские гонялись за нарушителем по газонам на востоке Москвы

Полиция проводит проверку послу публикации видеозаписи погони полицейского автомобиля за мужчиной в сквере в Гольянове, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ролик опубликовали накануне в Telegram-каналах. На нем видно, как машина едет по газону и кустам, преследуя мужчину, после чего полицейские жестко задерживают его.

Собеседник агентства отметил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По неофициальным данным, молодой человек, за которым велась погоня, является "закладчиком". Убегая от полицейских, он якобы скинул несколько свертков с наркотиками.

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