Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске.
Как рассказали ТАСС в МВД по региону, ведутся его поиски. Житель Орловской области находился в госпитале на лечении.
Подмосковные полицейские ранее возбудили уголовное дело в отношении другого сбежавшего из больницы мужчины.
Отмечается, что жителю городского округа Жуковский вменяется статья "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Всего в России инфекцию выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них излечились, 1451 умер.
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