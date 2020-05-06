Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске.

Как рассказали ТАСС в МВД по региону, ведутся его поиски. Житель Орловской области находился в госпитале на лечении.

Подмосковные полицейские ранее возбудили уголовное дело в отношении другого сбежавшего из больницы мужчины.

Отмечается, что жителю городского округа Жуковский вменяется статья "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Всего в России инфекцию выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них излечились, 1451 умер.